Unfall in Hamburg: Rennradfahrer kracht in Transporter – Krankenhaus

Unfall in Kirchwerder: Am Freitagvormittag kam es auf dem Norderquerweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Transporter.

Ein Autofahrer hatte gegen 9.55 Uhr auf Höhe der Hausnummer 136 rückwärts ausgeparkt – offenbar ohne den herannahenden Rennradfahrer zu sehen. Nach ersten Erkenntnissen war dieser etwa 25 km/h schnell, als er mit dem Heck des stehenden Transporters kollidierte, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Radfahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus

Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer Verletzungen im Bereich der Brust, des Beckens und des Bauchs. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Tränen, Erschöpfung, Erklärungsnöte: Christina Block gerät immer wieder unter Druck

Die Straße war laut Polizei vorübergehend gesperrt. Um 10.47 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. (mp)