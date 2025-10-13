Von Radfahrern geschnitten? HVV-Bus macht Vollbremsung – vier Verletzte

Zwei Radfahrer sollen plötzlich auf die Fahrbahn gefahren sein und einen Busfahrer zur Vollbremsung gezwungen haben – eine Kollision konnte er jedoch nicht verhindern: Bei einem Unfall auf dem Harburger Ring sind am Montag vier Personen verletzt worden.

Kurz vor 13.30 Uhr kam es zu der Kollision zwischen dem Bus und einem der beiden Radfahrer. Ein Radfahrer und ein Fahrgast des Busses mussten ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Außerdem wurden zwei weitere Businsassen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt

Busfahrer legte Vollbremsung hin

Auch der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar. Laut eines Reporters vor Ort fuhren die beiden Radfahrer unvermittelt auf die Straße, sodass sich der Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen sah. Dabei ging im Innenraum des Busses eine Glasscheibe zu Bruch.

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw kracht gegen Kombi: Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Aufgrund des Unfalls kam es rund um den Harburger Ring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.