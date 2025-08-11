Radfahrer bei Unfall schwer verletzt – Verursacher fährt einfach weiter

Am Freitag wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Spadenland schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher.

Der Unfall passierte am Nachmittag des 8. August zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr am Spadenländer Hauptdeich zwischen dem Elversweg und dem Spadenländer Elbdeich.

Unfallverursacher fuhr einfach weiter – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter soll den Radfahrer überholt und mit dem Außenspiegel berührt haben. Der 58-Jährige stürzte daraufhin von seinem motorisierten Rad und wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Hinweise zu dem Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, sich unter Tel. 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (zc)