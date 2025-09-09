mopo plus logo
Auf dem Lohbrügger Markt in Hamburg-Lohbrügge wurde ein Radfahrer angefahren und schwer verletzt.

Auf dem Lohbrügger Markt in Lohbrügge wurde ein Radfahrer angefahren und schwer verletzt. Foto: Christoph Leimig

  • Lohbrügge

Golf fährt Radfahrer in Hamburg an – Notarzt kommt per Hubschrauber

Schwerer Unfall im Hamburger Osten: An der Einmündung Lohbrügger Markt/Ludwig-Rosenberg-Ring hat ein Pkw-Fahrer einen Radfahrer angefahren und dabei schwer verletzt.

Der Notruf ging um 19.22 Uhr ein. Laut Polizei bog ein 18-Jähriger mit seinem Golf vom Lohbrügger Markt aus nach links in den Ludwig-Rosenberg-Ring ein. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den 36-jährigen Radfahrer, der bei Grün den Rosenberg-Ring überquerte und ihm entgegenkam.

Der Pkw-Fahrer fuhr den Radfahrer an und brachte ihn zu Fall. Der 36-Jährige erlitt nach Angaben der Feuerwehr schwere Verletzungen an einem Bein und schlug mit dem Kopf auf die Straße auf. Es besteht der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma.

Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen und begleitete den Schwerverletzten im Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

