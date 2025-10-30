Unfall auf Kreuzung in Hamburg: Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung in Tonndorf ist am Donnerstagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er von einem Auto erfasst. Ein Linienbus soll ebenfalls an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Wie die Feuerwehr der MOPO bestätigte, kam es am Donnerstagabend an der Kreuzung Sonnenweg/Stein-Hardenberg-Straße zu einem Unfall, bei dem ein älterer Mann schwer verletzt wurde. Die genauen Umstände des Unfalls sowie das Alter des Mannes waren zunächst nicht bekannt.

Schwerer Crash in Tonndorf: Hergang noch unklar

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass ein Citroën noch schnell über die Kreuzung fahren wollte und den Fahrradfahrer womöglich übersah, als dieser hinter einem abbiegenden Linienbus die Straße überquerte.

Der verletzte Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten wurden nicht verletzt, stehen aber unter Schock und werden aktuell von Notfallseelsorgern betreut. Das Verkehrsunfallteam hat die Ermittlungen übernommen. (abu/roeer)