Radfahrer an Ampel von Lkw erfasst und schwer verletzt

Schwerer Unfall an der Alster: Am Dienstagmittag ist es in St. Georg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wer bei Rot gefahren ist.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 9.05 Uhr an der Straße An der Alster auf Höhe Ferdinandstor. An dem ampelregulierten Übergang wurde der Radfahrer von einem Lkw angefahren und schwer verletzt.

Radfahrer mit Knochenbrüchen in die Klinik

Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob und wer der am Unfall Beteiligten bei Rotlicht gefahren ist. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich gesperrt.