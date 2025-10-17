Radfahrer angefahren – Lebensgefahr

Nächster schwerer Fahrradunfall in Hamburg: Ein 40-Jähriger wurde beim Versuch, die Straße zu überqueren, angefahren. Der Mann liegt nun mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Der Unfall passierte gegen 5:15 Uhr auf der Langenhorner Chaussee, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Dort wollte ein Radfahrer die Straße queren. Der 40-Jährige wurde dabei von einem 37-Jährigen mit dem Auto erfasst.

Der Radfahrer, der laut Polizei dunkel gekleidet war, kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr.



Immer wieder kommt es in Hamburg zu Unfällen, bei denen Radfahrer schwer verletzt werden oder gar ums Leben kommen. Anfang Oktober verstarb die Schauspielerin Wanda Perdelwitz an den Folgen eines „Dooring“-Unfalls.