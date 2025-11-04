Radfahrer (19) fährt bei Grün – Auto erfasst ihn

Schwerer Unfall in Hohenfelde: Am Dienstagabend wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Die Straße Mühlendamm ist am Dienstagabend nach einem Unfall komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach ist ein 19-Jähriger um kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrrad bei grüner Ampel über die Straße gefahren, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Die Unfallermittlungen dauern an. (mp)