mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Radfahrer wurde am Dienstagabend angefahren und schwer verletzt, als er über eine Kreuzung fuhr.

Ein Radfahrer wurde am Dienstagabend angefahren und schwer verletzt, als er über eine Kreuzung fuhr. Foto: Marius Röer

  • Hohenfelde

Radfahrer (19) fährt bei Grün – Auto erfasst ihn

Schwerer Unfall in Hohenfelde: Am Dienstagabend wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Die Straße Mühlendamm ist am Dienstagabend nach einem Unfall komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach ist ein 19-Jähriger um kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrrad bei grüner Ampel über die Straße gefahren, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Die Unfallermittlungen dauern an. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test