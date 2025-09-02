Quer verkeilt: Hamburger Lkw mit dramatischem Tunnelcrash

Die Bilder sind dramatisch: Am Montagabend blieb der Lastwagen einer Hamburger Speditionsfirma im Berliner Tiergartentunnel stecken. Der Fahrer soll nach Angaben der Polizei betrunken gewesen sein.

Gegen 20 Uhr wollte der 57-jährige Fahrer eine Ausfahrt in dem Tunnel nehmen. Als er dies jedoch nicht vollständig schaffte, blieb er mit dem Fahrzeug quer stecken. Der Tunnel Tiergarten ist ein Straßentunnel in Berlin, der die Spree südlich des Hauptbahnhofs und dann den Tiergarten im Zentrum Berlins unterquert.

Berlin: Lkw verkeilt sich in Tiergartentunnel

Das Fahrzeug verkeilte sich im Tunnel. Dabei wurde auch die technische Einrichtung beschädigt. Der Fahrer soll laut Polizei alkoholisiert gewesen sein. Er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Reparatur- und Bergungsarbeiten im Tunnel dauerten die ganze Nacht. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin ist die Tunnelröhre in Richtung Moabit weiterhin gesperrt. Zudem ist die Zufahrt Invalidenstraße in Richtung Kreuzberg geschlossen. (aba)