Qualm aus Geisterbahn – Gruseleinsatz der Feuerwehr auf dem Dom

Am Mittwochmittag kam es auf dem Hamburger Dom auf St. Pauli zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem aus einer Geisterbahn Qualm gemeldet worden war. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus.

Zu dem Einsatz kam es laut einem Sprecher der Feuerwehr gegen 13.05 Uhr. Vom Dom war Qualm aus einer Geisterbahn gemeldet worden, die nahe zur Feldstraße steht. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte dorthin aus.

Brandeinsatz entpuppte sich als Fehlalarm

Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Bei dem festgestellten Qualm handelte es sich nicht um einen Brand. Arbeiter hatten dort Schweißarbeiten durchgeführt. Der dadurch entstandene Qualm war von dem Anrufer falsch interpretiert worden.