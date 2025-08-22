Putzlappen setzen Werkstatt für Camper in Brand

Am Großmoorbogen zwischen Moor und Meckelfeld, direkt hinter der Landesgrenze zu Niedersachsen, brannte es am Freitag gegen 18.30 Uhr in einer Werkstatt für Campingwagen.

Der Auslöser sollen Putzlappen gewesen sein, die in Flammen gerieten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand mit einem Schnellangriff zügig löschen. Im Einsatz waren Kräfte aus Hamburg und aus Niedersachsen im Landkreis Harburg.