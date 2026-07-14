Eine 32-Jährige brachte einen herrenlosen Hund zur Bundespolizei, kurz darauf meldete sich der Besitzer.

Der Pudelmix wurde bei der Bundespolizei abgegeben und vorerst dort betreut. Bundespolizeiinspektion Hamburg

Ganz allein und offenbar orientierungslos lief ein Pudelmix am Bahnhof Harburg umher. Eine Frau entdeckte den herrenlosen Hund – und brachte ihn zur Bundespolizei.

Die 32-Jährige kam am Freitagabend gegen 19.10 Uhr mit dem Hund zur Bundespolizei in Harburg. Sie berichtete den Beamten, dass sie den Hund kurz zuvor ohne Besitzer vor dem Bahnhof angetroffen habe. Der Vierbeiner sei dort laut Polizei ziellos umhergelaufen.

Besitzer meldete sich bei anderer Wache

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Ein Bundespolizist nahm den Pudelmix entgegen und kümmerte sich auf der Wache um ihn. Dort bekam der Hund Wasser und Spielzeug. Gleichzeitig informierte die Polizei eine andeere Wache sowie das Tierheim an der Süderstraße.

Doch bevor der Hund ins Tierheim gebracht werden konnte, meldete sich schon der Besitzer bei der Polizei. Gegen 20 Uhr war die kleine Ausreißertour dann beendet: Der Hund konnte wohlbehalten an seinen erleichterten Besitzer zurückgegeben werden. (zc)