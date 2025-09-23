Prügelei nach Drake-Konzert – LKA ermittelt gegen zwei Männer

Kaum war das Konzert von dem kanadischen Rapper Drake gegen 23.15 Uhr beendet, gingen plötzlich zwei Konzertbesucher aufeinander los.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, kam es um 23.15 Uhr im Unterrang der Barclays Arena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

MOPO-Reporter schildert Eindrücke

Ein 18-Jähriger und ein 34-Jähriger waren aufeinander losgegangen. Die Rangelei beobachtete auch MOPO-Reporter Alexander Palm. „Erst haben die sich ein bisschen geschubst. Das nächste, was ich gesehen habe, war, dass einer eine Platzwunde am Auge hatte.“

Nachdem die Polizei einschritt, bekam der 18-Jährige einen Platzverweis. Gegen beide Männer ermittelt das LKA nun wegen Körperverletzung.