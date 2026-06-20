Promillefahrt endet mit schwerem Unfall: Fünf Verletzte – darunter ein Baby

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tonndorf sind am späten Freitagabend fünf Personen verletzt worden, darunter auch ein Baby. Auf einer viel befahrenen Kreuzung waren zwei Autos miteinander kollidiert. Der mutmaßliche Unfallverursacher war betrunken.

Zu dem Unfall kam es wenige Minuten vor Mitternacht an der Stein-Hardenberg-Straße Ecke Sonnenweg. Dort waren zwei SUVs miteinander kollidiert. Weil im Notruf von mehreren Verletzten die Rede war, rückten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an.

Baby bei Unfall verletzt: mutmaßlicher Verursacher völlig betrunken

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Laut Polizei waren fünf Personen, darunter ein Baby leicht verletzt. Das Kleinkind sowie vier weitere Personen kamen in umliegende Kliniken. Eine weiterer verletzter, lehnte einen Transport in ein Krankenhaus ab.





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Laut dem Lagedienst der Polizei ist die Unfallursache noch unklar. Fest steht lediglich, dass einer der Fahrzeugführer betrunken war. Er pustete 1,5 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet.