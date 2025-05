Pro-Palästina-Demo in Hamburg: Hunderte ziehen durch die City – so ist die Lage

Anlässlich eines Gedenktags hatte ein pro-palästinensisches Bündnis zu einer Demonstration aufgerufen. Am Freitag wurde ein Polizist bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin schwer verletzt. In Hamburg blieb es am Samstag bislang ruhig.

Gegen 16 Uhr brachen etwa 1000 Demonstranten mit wehenden Palästina-Flaggen am Steindamm auf. Gegen 17 Uhr erreichten sie den Jungfernstieg. Ein Reporter vor Ort schätzt, dass inzwischen mehr als 2.000 Menschen an der Demonstration teilnehmen. Die Polizei hat bislang noch keine offizielle Schätzung abgegeben.

Unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung für das palästinensische Volk“ zieht der Demonstrationszug von der Innenstadt bis in die Sternschanze. Die Demonstration soll gegen 20.30 Uhr am S-Bahnhof enden. Die Stimmung ist friedlich, abgesehen von kleineren verbalen Auseinandersetzungen auf Höhe der Mönckebergstraße. „Bisher ist alles entspannt“, erklärt ein Sprecher des Lagezentrums.

Pro-Palästina-Demo führt an Roter Flora vorbei

Die Route führt allerdings auch an der Roten Flora vorbei. Das pro-palästinensische Lager hatte dem autonomen Zentrum in der Vergangenheit Ausgrenzung und Rassismus vorgeworfen, da sich die Flora mit Israel solidarisierte. Die Polizei ging dennoch im Vorhinein „von einem weitgehend störungsfreien Verlauf aus“, wie eine Sprecherin erklärte.

Anlass der Demonstration ist der sogenannte Nakba-Gedenktag. An diesem Tag wird traditionell der Hunderttausenden Palästinenser gedacht, die im Ersten Nahostkrieg von 1947 bis 1949 vertrieben wurden. (zc/röer)