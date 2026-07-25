In Rahlstedt ist in der Nacht zu Samstag ein Pritschwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Laut Polizei hatten Anwohner der Stargarder Straße gegen 3 Uhr Flammen und kleinere Verpuffungen von der Straße gemeldet. Daraufhin sei neben einem Löschzug der Feuerwehr auch mehrere Streifenwagen dorthin angerückt.

Benzinkanister sichergestellt

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Am Einsatzort angekommen wurde dann ein brennender Pritschenwagen entdeckt. Ein Übergreifen auf weitere geparkte Fahrzeuge konnte verhindert werden. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. In der Nähe des brennenden Fahrzeuges wurde ein Benzinkanister entdeckt und sichergestellt..