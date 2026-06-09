Poser-Fahrt mit Folgen: Zwei junge Männer fahren über den Jungfernstieg – und krachen mit einem Taxi zusammen. Plötzlich versucht der Fahrer, zu flüchten.

Zwei Männer haben trotz Durchfahrverbots am Jungfernstieg mit einem Mercedes „gepost“. Bei einem Wendemannöver rammten sie ein Taxi und versuchten zu flüchten. Privat / hfr

Das Durchfahrverbot interessierte sie offenbar nicht: Zwei junge Männer sind am Montagabend mit einem aufgemotzten Mercedes am Jungfernstieg (Neustadt) auf Poser-Tour gewesen. Laut Zeugen fuhren sie mehrfach auf und ab. Bei einem Wendemanöver rammten sie ein Taxi und sollen anschließend versucht haben zu flüchten.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, geschah der Vorfall gegen 22.30 Uhr. Zwei junge Männer waren demnach trotz des geltenden Durchfahrverbots mit einem Mercedes in den Jungfernstieg gefahren. Laut Zeugen fuhren sie hin und her – vermutlich um zu Posen.





Anzeige

Bei einem Wendemanöver übersah der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen offenbar ein Taxi und prallte gegen dessen linkes Heck. Anschließend soll er versucht haben, sich vom Unfallort zu entfernen. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Polizei ermittelt gegen Mercedes-Fahrer

Anzeige

Kurz darauf stoppten die Insassen den Mercedes jedoch. Die Beamten kontrollierten die beiden Männer und leiteten mehrere Verfahren gegen den Fahrer ein.