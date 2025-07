Porsche, BMW und Mercedes brennen in Hamburg – Polizei hat Vermutung

In Altona-Altstadt sind mehrere Autos in Flammen aufgegangen, darunter hochwertige Wagen der Marken BMW, Mercedes und Porsche. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Feuerwehr um 3.25 Uhr informiert. Anwohner des Lawaetzwegs meldeten brennende Fahrzeuge, die zwischen den Hochhäusern in Parkbuchten abgestellt waren. Zudem zog Rauch in die angrenzenden Wohnungen.

Altona: Feuerwehr warnt Anwohner

Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, bestätigte sich das Bild. Die Flammen sorgten zudem für eine starke Rauchentwicklung: Während einige Retter das Feuer bekämpften, klopften andere an Wohnungstüren, um die Bewohner über den Einsatz zu informieren und sie zu bitten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Ein BMW und ein Porsche, die direkt nebeneinander geparkt waren, brannten komplett aus. Ein weiterer BMW wurde durch das Feuer im Frontbereich beschädigt; er war neben dem Porsche geparkt. Zudem brannte ein Mercedes zwei Parkbuchten weiter. Hier konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern.

Die Polizei geht von gezielter Brandstiftung aus – auch, weil die Flammen der anderen brennenden Autos nicht auf den Mercedes hätten übergreifen können. Die Ermittlungen laufen. Eine Schadenshöhe wurde zunächst nicht genannt, sie dürfte jedoch bei mehreren Hunderttausend Euro liegen. (dg)