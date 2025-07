Zwei Schüsse mitten in Hamburg: Am 12. Januar wird ein 49-Jähriger im Stadtteil St. Georg angeschossen. Der Täter flüchtet – doch das Opfer und seine Begleiter verfolgen ihn. Minuten später kommt es zur brutalen Gegenattacke. Als die Polizei eintrifft, liegt der Attentäter schwer verletzt am Boden: Mike F., ein 15-Jähriger aus den Niederlanden. Seine Eltern – eine Polizistin und ein Käsehändler. Wie konnte es so weit kommen?