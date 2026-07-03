Polizisten sichern 1,6 Kilo Marihuana und Kokain – und werden angegriffen

Bei Kontrollen in Dulsberg stellten Polizisten Drogen und mutmaßliches Dealgeld sicher – und wurden dabei auch angegriffen.

Die Polizei stellte bei den Durchsuchungen rund 25 Gramm Kokain sicher. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

Drogen, illegale Glücksspielautomaten und Festnahmen: In Hamburg-Dulsberg kontrollieren Einsatzkräfte in einem Park sowie ein Café und Vereinsheime – dabei wurden laut Polizei auch Beamte angegriffen.

Bei Kontrollen in Hamburg-Dulsberg haben zivile Einsatzkräfte unter anderem acht mutmaßliche Drogenhändler überprüft. Bei dem sogenannten Schwerpunkteinsatz in einem Park sowie in den umliegenden Straßen waren am Donnerstag Männer im Alter von 21 bis 51 Jahren kontrolliert worden, wie die Hamburger Polizei am Freitag mitteilte. Sie werden verdächtigt, mit Marihuana und/oder Kokain gehandelt zu haben.

Bei Einsatz: Marihuana und Kokain sichergestellt

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Bei Durchsuchungen stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt rund 1,6 Kilogramm Marihuana, rund 25 Gramm Kokain sowie 12.180 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Beteiligt waren auch Beamte der Landesbereitschaftspolizei sowie der Fachabteilung für Drogendelikte.

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„Ein 50-jähriger türkischer Tatverdächtiger leistete bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand, wobei ein 31-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt wurde, seinen Dienst jedoch weiter versehen konnte“, teilte die Polizei mit. Bei dem Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte zudem einen Schlagring sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Alle Tatverdächtigen wurden später mangels Haftgründen entlassen.

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Illegale Glücksspielautomaten entdeckt

Zudem überprüften die Beamtinnen und Beamten in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord drei Vereins- beziehungsweise Gewerbeobjekte in den Stadtteilen Dulsberg und Wandsbek. Dabei entdeckten sie in einer Begegnungsstätte acht illegale Glücksspielautomaten und stellten die Platinen sowie 5200 Euro Bargeld sicher. Gegen eine 29-jährige Aufsicht lag den Angaben zufolge ein Festnahmeersuchen vor – sie wurde verhaftet.

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In anderen Vereinsräumen stellten die Einsatzkräfte Platinen aus vier illegal betriebenen Glücksspielautomaten und einem illegalen Wettterminal sowie 15.000 Euro sicher.

In Hamburger Café: Mann greift Polizisten an

Bei der Kontrolle eines Cafés griff ein 49-jähriger Mann die Polizistinnen und Polizisten mit einem Schlagring an. Sie konnten den Angriff abwehren und den Mann vorläufig festnehmen. „Eine Polizeibeamtin wurde im Rahmen dessen leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber weiter versehen“, schreibt die Polizei.

Die Ermittlungen bei den zuständigen Fachkommissariaten im Landeskriminalamt (LKA) dauern an. Laut Polizei war es in diesem Jahr der zwölfte Schwerpunkteinsatz dieser Größenordnung im Dulsberg-Park. (dpa/mp)