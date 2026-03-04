Polizeihubschrauber im Einsatz: Suche nach vermisstem Teenager beendet

Schülerin vermisst: Eine vermeintlich orientierungslose 16-Jährige beschäftigte am Mittwoch die Polizei. Das Mädchen war in Planten un Blomen verschwunden. Nun gibt es gute Nachrichten.

Die Polizei hatte am frühen Mittwochabend mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Teenager gesucht. Die 16-Jährige war zuletzt im Bereich Planten un Blomen gesehen worden, danach verlor sich ihre Spur. Weil das Mädchen eine geistige Einschränkung hat und befürchtet worden war, dass es orientierungslos ist, wurde die Polizei zur Hilfe gerufen.

Neben dem Polizeihubschrauber „Libelle“ waren auch fast ein Dutzend Funkstreifenwagen im Einsatz. Wer von dem ganzen Trubel nichts mitbekommen hatte: Die 16-Jährige, die sich einfach auf den Heimweg gemacht hatte und dort auch wohlbehalten wieder angekommen ist, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei.