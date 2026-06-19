Polizeieinsatz in Sülldorf: Schlägerei im Freibad Marienhöhe

Heißer Sommertag, hitzige Stimmung: Die Polizei wurde am Freitagabend wegen einer Schlägerei zum Freibad Marienhöhe gerufen.

Mehrere Streifenwagen standen am Freitagabend vor dem Bad im Luzerneweg in Sülldorf. Die Beamten wurden gegen 18.40 Uhr wegen einer Schlägerei gerufen, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Wie viele Personen beteiligt waren, ist bislang unklar. Der Verursacher des Streits soll sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in dem Freibad aufgehalten haben.

Bislang ist von keinen Verletzten die Rede, auch ein Krankenwagen war gegen 19.15 Uhr nicht vor Ort, sagt der Sprecher. Später sollen die beteiligten Gruppen erneut aufeinandergetroffen sein, am nahen S-Bahnhof Sülldorf. Es kam zu Pöbeleien und Schubsereien. Die Polizei verhinderte eine weitere Eskalation und nahm die Personalien auf. (mp)