Polizeieinsatz im Schwimmbad: Mädchen (14) von Mann sexuell belästigt

In einem Schwimmbad in Niendorf soll ein 24-Jähriger am Mittwoch ein Mädchen sexuell belästigt haben. Das Opfer ist gerade einmal 14 Jahre alt.

Hitzewelle in Hamburg: Bei 35 Grad im Schatten zog es am Mittwoch viele an Strände, Badeseen und in Freibäder. Im Bondenwald-Schwimmbad kam es dabei zu einer Gewalttat: Eine 14-Jährige wurde am Nachmittag sexuell belästigt, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der MOPO sagte.

Sexuelle Belästigung: Polizeieinsatz am Bondenwald-Schwimmbad

Das Schwimmbadpersonal rief sofort die Polizei. Die Beamten trafen gegen 17 Uhr am Freibad ein und suchten nach dem Verdächtigen, so ein Sprecher.

Nach kurzer Zeit fanden sie den 24-jährigen Mann. Sie nahmen die Personalien auf und erteilten ein Aufenthaltsverbot. Die weiteren Ermittlungen laufen, so der Sprecher.

Bundesweite Debatte über sexuelle Belästigung in Freibädern

Jeden Sommer gibt es intensive Debatten über sexuelle Übergriffe an Badestellen. Zuletzt sorgte ein Vorfall in Gelnhausen bundesweit für Aufsehen. Acht syrische Männer sollen vier Mädchen im Alter von elf bis 16 Jahren sexuell belästigt haben.

2024 registrierte das Bundeskriminalamt in Hallen- und Freibädern sowie an Badestellen bundesweit 423 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Aufklärungsquote lag den Angaben zufolge bei rund 81 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: Hitze in Hamburg: Die große Freibad-Übersicht – wann ist wo geöffnet

In Hamburg kam es in den vergangenen Jahren verhältnismäßig selten zu sexueller Belästigung an Badestellen, wie Daten der Polizei zeigen: 2024 wurden 19 Straftaten angezeigt. In den Vorjahren lag die Zahl zwischen zwölf und 15. 2019 gab es 29 Anzeigen. Allerdings ist die Dunkelziffer von nicht angezeigten Straftaten in solchen Fällen erfahrungsgemäß recht hoch. (zc)