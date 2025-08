Polizeieinsatz bei Hamburg: Nachbar meldet Mann mit Gewehr im Garten

Am Dienstagmittag durchsuchte die Polizei ein Haus in Geesthacht und stellte mehrere Luftgewehre sicher. Der Besitzer befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Klinik gebracht.

Ein Nachbar rief die Polizei, weil er den Mann in seinem Garten mit einem Luftgewehr hantieren sah. Die Beamten rückten gegen 13.15 Uhr zu dem Haus am Angerweg an und stellten vor Ort mehrere Luftgewehre sicher. Die Waffen sind grundsätzlich legal. Aktuell werden die einzelnen Modelle laut einer Sprecherin geprüft.

Der Inhaber und Bewohner des Hauses befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der 39-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte. Anzeige wurde nicht erstattet. (zc)