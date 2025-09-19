Polizeieinsatz auf Parkplatz: Mutter lässt Kleinkind in aufgeheiztem Auto zurück

Es sollte eine „erzieherische Maßnahme“ für das Kind sein: Eine Mutter hatte ihr Kleinkind am Freitagnachmittag in einem Auto in der prallen Sonne zurückgelassen, während sie einkaufen ging. Passanten bemerkten das weinen­de Kind in dem Fahrzeug und alarmierten die Polizei. Ihre „Erziehung“ hat nun ein Nachspiel für die Mutter.

Gegen 16.30 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale ein: Auf dem Lidl-Parkplatz am Rahel-Varnhagen-Weg in Neuallermöhe säße ein Kleinkind in einem Auto in der prallen Sonne. Parallel ließen die Zeugen die Mutter in dem Discountermarkt ausrufen.

Mutter gab „erzieherische Gründe“ an

Als die Retter eintrafen, war auch die Mutter bereits wieder am Wagen, zusammen mit drei weiteren Kindern. Die ebenfalls herbeigeeilte Feuerwehr konnte bald wieder abziehen, da der Wagen nicht aufgebrochen werden musste. Sie habe das schätzungsweise zwei Jahre alte Kind aus erzieherischen Gründen in dem Auto zurückgelassen, soll die Mutter erklärt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Mein Kind, mein Kind“: Prozess um Messer-Attacke in Hamburger Wohnung

Die Polizeibeamten erklärten ihr, welcher Gefahr sie ihr Kind ausgesetzt hat. Außerdem werden Berichte fürs Jugendamt und weitere zuständige Stellen angefertigt.