Razzien in Hamburg und dem Norden: Hunderte Kilo illegale Böller und Waffen gefunden

Bei mehreren Einsätzen in Hamburg und Schleswig-Holstein hat die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere hundert Kilo illegale Pyrotechnik sichergestellt. Insgesamt seien 14 Objekte in zwei unabhängigen Verfahren durchsucht worden, so die Polizei.

In einem Fall hatten Zivilfahnder beobachtet, wie in Nahe im Kreis Segeberg illegale Feuerwerkskörper aus einem Auto heraus übergeben wurden. Tatverdächtig sind zwei Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren, der mutmaßliche Käufer der verbotenen Böller ist 16 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen hätten dann zu einem 19-Jährigen geführt, der im Verdacht stehe, mindestens seit dem Sommer mit in Deutschland nicht zugelassener Pyrotechnik gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Billstedt und eines von ihm genutzten Lagers in Glinde seien rund 8000 Euro Bargeld und 30 Kartons Pyrotechnik sichergestellt worden, darunter etwa 40.000 Knallkörper des Typs „DumBum 5G“.

Auch in den Wohnungen seiner Kunden in Jenfeld, Langenhorn und Neuallermöhe hätten die Einsatzkräfte illegales Feuerwerk entdeckt. Insgesamt seien circa 450 Kilogramm nicht zugelassene Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen worden.

Durchsuchungen nach Angriffen auf Einsatzkräfte an Silvester

In einem anderen Ermittlungsverfahren seien drei Wohnungen in Steilshoop und eine in Wilhelmsburg durchsucht worden. Sie sollen als Waffen- und Sprengstoffdepots genutzt worden sein.

Dort wurden den Angaben zufolge unter anderem sieben Schreckschusswaffen, vier Teleskopschlagstöcke, Vermummungsmaterialien und mehrere hochexplosive sogenannte „Polenböller“ sichergestellt. Die Ermittlungen standen im Zusammenhang mit den Angriffen auf Einsatzkräfte am vergangenen Silvester in Steilshoop. (dpa/mp)