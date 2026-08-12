Polizei verfolgt Teenie-Einbrecherinnen – dann springen sie aus einem Fenster

Die Frauen sprangen sie aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Sudeckstraße (Archivbild). Apple Karten

Ein mutmaßlicher Einbruch in eine Wohnung in Eppendorf hat am Montagnachmittag ein dramatisches Ende genommen. Ein Zeuge verfolgte zwei mutmaßliche Einbrecherinnen und alarmierte die Polizei. Als Polizisten die beiden Frauen festnehmen wollten, sprangen sie aus einem Fenster. Eine von ihnen verletzte sich dabei.

Wie die MOPO erfuhr, nahm der Bewohner eines Hauses an der Curschmannstraße gegen 15.30 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Wohnung wahr. Als er der Sache nachging, entdeckte er zwei junge Frauen, die aus der Wohnung auf die Straße flüchteten.

Mutmaßliche Einbrecherinnen springen aus Fenster – eine verletzt

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Der Mann nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Die Flucht der mutmaßlichen Einbrecherinnen endete schließlich im Hausflur eines Wohnhauses an der Sudeckstraße. Als die Polizisten eintrafen und die beiden Frauen festnehmen wollten, sprangen sie aus einem Fenster.

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Dabei verletzte sich eine der jungen Frauen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Ihre Komplizin wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern laut einer Polizeisprecherin an.