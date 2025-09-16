Tankstellenraub in Hamburg: Mitarbeiter mit Machete verletzt

Drei maskierte Männer haben am Montagabend versucht, eine Tankstelle in Billstedt zu überfallen. Die Polizei bittet jetzt Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum an der Tankstelle am Schiffbeker Weg. Einer von ihnen bedrohte einen Angestellten (42) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld, so die Polizei.

Die Täter verletzten einen Mitarbeiter und flohen

Der Mitarbeiter wehrte sich und schlug dem Täter die Waffe aus der Hand. Daraufhin kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Räubern und dem 42-Jährigen sowie einem weiteren Angestellten (21). Dabei erlitt der ältere Mitarbeiter Verletzungen im Gesicht sowie eine Schnittwunde am Bein – laut Polizei vermutlich durch einen Schlag mit einer Machete. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Dringsheide. Eine Fahndung mit mehreren Streifen- und Zivilwagen blieb erfolglos. Am Tatort stellten die Beamten die mutmaßliche Schusswaffe sicher, eine Schreckschusspistole.

Raub in Billstedt: Die Polizei sucht Zeugen

Die drei Männer sollen zwischen 18 und 23 Jahre alt sein. Einer wird als etwa 1,80 Meter groß und pummelig beschrieben, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und Hose. Der zweite soll 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein, mit Locken und dunklem Trainingsanzug. Der dritte wird auf rund 1,85 Meter geschätzt, ebenfalls schlank und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder in jeder Wache entgegen. (mp)