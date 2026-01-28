Er kam nicht aus der Schule zurück nach Hause: Wer hat Timur gesehen?

Die Polizei Hamburg sucht nach dem 10-jährigen Timur Kaya aus Wilhelmsburg. Der Junge wird seit Dienstagmittag vermisst.

Mit einem Foto sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem zehnjährigen Timur Kaya. Der Junge hatte am Dienstag seine Schule in Wilhelmsburg verlassen, war jedoch nie zu Hause angekommen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg, deswegen bitten die Beamten nun die Hamburger um Hilfe.

Timur Kaya sieht etwas älter aus – laut Polizei eher wie zwölf –, ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und hat schwarze, kurze, gewellte Haare. Am Tag des Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jacke.

Wer weiß, wo Timur sein könnte, kann die Polizei unter (040) 42 86 – 56 789 informieren. Wer den Zehnjährigen sieht, soll stattdessen sofort den Notruf 110 wählen. (mp)