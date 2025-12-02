Polizei sucht in Fluss nach Diebesgut – und entdeckt eine Schusswaffe

Polizeitaucher und Ermittler suchten am Dienstagvormittag in einem Fluss in Billstedt nach Diebesgut. Dabei entdeckten sie eine Schreckschusswaffe.

Im Zuge eines aktuellen Ermittlungsverfahrens waren Polizeitaucher und Kripo-Beamte zwischen 10 und 14 Uhr im Schleemer Park im Einsatz. Dabei durchsuchten sie auch einen kleinen Fluss, der durch den Park führt. Im Wasser entdeckten sie eine alte Schreckschusswaffe, wie ein Polizeisprecher bestätigt.

Wem die Waffe gehörte und wie lange sie bereits in dem Fluss liegt, ist unklar. In welchem Fall die Ermittler vor Ort waren, konnte die Polizei aus taktischen Gründen nicht sagen. (mp)