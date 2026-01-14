Polizei schießt nach Verfolgungsjagd auf Mercedes: Fahrer hat selbst scharfe Munition

Eine Verkehrskontrolle ist am frühen Mittwochmorgen eskaliert: Polizisten wollten einen Mercedes anhalten. Als der Fahrer flüchtete und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, schoss die Polizei auf den Wagen. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Auch im Fahrzeug lag scharfe Munition.

Die Polizisten wollen gegen 4 Uhr morgens einen schwarzen Mercedes in Tonndorf kontrollieren. Eigentlich eine Routinekontrolle – bis der Fahrer plötzlich Gas gab: Er raste die Straße entlang, fuhr über Gehwege und rote Ampeln, die Polizisten dicht hinter ihm.

Auf Höhe der Tonndorfer Hauptstraße gelang es den Beamten schließlich, den Fahrer einzukesseln. Doch der gab nicht auf: Als sich die Polizisten dem Mercedes näherten, setzte der 25-Jährige zurück und rammte zwei Streifenwagen. Ein Polizist zog daraufhin seine Waffe und schoss.

Einsatz in Tonndorf: Fahrer und Beifahrer festgenommen

Mehrere Kugeln trafen den Mercedes im Heckbereich, bevor das Fahrzeug gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Der 25-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er offenbar unter Drogeneinfluss gefahren war.

Bei der Durchsuchung des Mercedes entdeckten die Polizisten schließlich ein Magazin mit mehreren Patronen. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. (zc)