Polizei lässt nicht locker: G20-Krawalle: Razzien in zehn Hamburger Wohnungen

Bramfeld -

Razzia bei den mutmaßlichen Krawallmachern: Am Dienstagmorgen hat die Polizei mehrere Objekte von G20-Verdächtigen gefilzt. Der Staatsschutz hat nach eigenen Angaben neun Wohnungen in Hamburg durchsucht, plus eine weitere in Pinneberg und eine in Bremen.

Die Untersuchungen dauern auch zwei Jahre nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg immer noch an. Die Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" richtete ihre aktuellen Maßnahmen gegen elf Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren. Die Einsätze waren unter anderem in Ottensen, Barmbek-Nord, Farmsen, Osdorf, Harvestehude, die Beamten waren auf der Suche nach Beweisen.

Den Beschuldigten werden Delikte wie schwerer Landfriedensbruch sowie tätliche Angriffe auf Polizisten, Körperverletzung und schwerer Hausfriedensbruch zur Last gelegt. Bei sechs der Durchsuchungen waren die Bewohner zu Hause. Zwei von ihnen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie durften anschließend wieder nach Hause gehen.

Während des G20-Gipfels im Juli 2017 hatte es in Hamburg tagelang schwere Ausschreitungen gegeben. Seitdem sucht die Hamburger Polizei mit erheblichem technischem Aufwand nach Tätern. Zur Identifizierung werden unter anderem großen Mengen von Fotos und Videos ausgewertet, die während des Geschehens entstanden. Die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren geht in die Tausende.