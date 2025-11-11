Einbrecher beim Ausspähen erwischt? Mercedes fährt „scheinbar ziellos“ durch Hamburg

Ergebnis der Verkehrskontrolle: Masken und jede Menge mögliches Einbruchswerkzeug. Vier Männer werden jetzt genauer überprüft.

Die Zivilfahnder wurden am Montag auf einen Mercedes-Benz aufmerksam, der „scheinbar ziellos“ durch Rahlstedt fuhr, so eine Polizeisprecherin. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, versuchte der Fahrer zu fliehen, doch die Einsatzkräfte blockierten das Fahrzeug mit ihren Streifenwagen.

Einbruchswerkzeug in Mercedes entdeckt

Im Inneren saßen vier Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge und Masken. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer zwar entlassen, aber Ermittler prüfen nun, ob sie für zurückliegende Einbrüche verantwortlich sein könnten.

Bei einer weiteren Kontrolle fiel Zivilfahndern ein Mann mit einem Elektrofahrrad auf, der sich auffällig verhielt. Auch er versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei ihm wurden einige Schmuckstücke gefunden und sichergestellt. Ob es sich um Diebesgut handelt, wird ebenfalls geprüft.

Beide Kontrollen waren Teil eines umfangreichen Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität – insbesondere gegen reisende Tätergruppierungen. Zwischen 13 und 22.30 Uhr überprüften 46 Beamte in den Stadtteilen Wandsbek und Hamburg-Nord insgesamt 43 Fahrzeuge und 79 Personen. (mp)