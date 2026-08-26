Mit einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz haben Bundes- und Landespolizei am Dienstag rund um den Bahnhof Altona das Waffenverbot im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von 15 bis 21 Uhr waren rund 50 Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Unterstützt wurden sie von 37 Mitarbeitern des DB-Sicherheitsdienstes sowie der Hochbahnwache.

Bahnhof Altona: Elf Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet

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Insgesamt kontrollierten und durchsuchten die Einsatzkräfte 490 Menschen. Dabei stellten sie 13-mal Gegenstände sicher. Darunter waren sechs Messer sowie sechsmal Drogen beziehungsweise Betäubungsmittel. In einem Fall wurde zudem gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte elf Strafverfahren und sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Neben den Kontrollen führten die Beamten auch Bürgergespräche und verteilten Informationsflyer. (rei)