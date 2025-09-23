Flucht vor der Polizei: Auto mitten auf der Straße abgestellt, Insassen türmen

Flucht vor der Polizei: Am Montagnachmittag sollte ein VW Golf in Harburg wegen einer Ordnungswidrigkeit gestoppt werden, doch der Fahrer ignorierte die Haltesignale der Beamten und flüchtete.

Der Fahrer fuhr ins Phoenix-Viertel, wo er den Wagen schließlich mitten auf der Eddelbüttelstraße abstellte. Laut Polizei setzten die drei Insassen ihre Flucht anschließend zu Fuß fort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Flüchtigen nicht gestellt werden.

Der Golf wurde sichergestellt. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Unklar ist bislang, wem der Wagen gehört und ob einer der Insassen als Halter infrage kommt. (apa)