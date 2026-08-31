Ein rosafarbenes Banner sorgte am Montagmorgen für Aufsehen an der Bismarck-Statue: Aktivisten wollten damit gegen das NATO-Manöver in Hamburg protestieren. Die Polizei rückte an.

Die Bismarck-Statue im Alten Elbpark trug am Montagmorgen ein rosafarbenes Banner. Darauf stand: „Von Bismarck bis heute – verheizt werden die Leute. NATO‑Manöver versenken – die Logik des Krieges verhindern“.

Gegen 7 Uhr bestiegen Aktivisten die Statue und befestigten das Banner. Die Gruppe „Rheinmetall Entwaffnen“ bekannte sich zu der Aktion. Nach eigenen Angaben wollte sie damit auf das NATO-Manöver „Red Storm Charlie“ aufmerksam machen. Dieses sollte vom 24. bis 26. September in Hamburg stattfinden. Die Gruppe sieht in dem Manöver den Versuch, die Gesellschaft auf einen Krieg vorzubereiten und die zivil-militärische Zusammenarbeit zu erproben.

Bismarck-Statue mit Banner verziert – Polizei im Einsatz

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Die Polizei hatte gegen 8.30 Uhr von dem Banner erfahren und war daraufhin mit mehreren Beamten im Alten Elbpark im Einsatz. Gegen 12 Uhr gelang es den Einsatzkräften, das Banner von der Statue zu entfernen. Ob die Urheber der Aktion der Polizei bekannt sind und ob es sich tatsächlich um Mitglieder der Gruppe „Rheinmetall Entwaffnen“ handelte, ließ ein Polizeisprecher offen. Auch ob die Statue bei der Aktion beschädigt worden war, blieb zunächst unklar.

Die Sprecherin der Gruppe, Jule Liebig, äußerte sich nach der Aktion. In einer Mitteilung schrieb sie: „Die Bismarck-Statue steht wie keine andere in diesem Land für Krieg und Kolonialismus. Eine Schande, dass er immer noch als Held gefeiert wird.“ Die Gruppe plane zudem weitere Aktionen, „um das NATO-Manöver zu stören“, hieß es in der Mitteilung. (mp)



