Polizei fängt Wolf an der Binnenalster – ist es das Tier aus den Elbvororten?

Am Montagabend rückte die Polizei zu einem wenig alltäglichen Einsatz aus: Ein Wolf war an der Binnenalster beobachtet worden.

Die Hamburger Polizei hat einen Wolf im Bereich der Binnenalster eingefangen. Das Tier war von Passanten beim Paddeln in der Alster beobachtet worden. Laut Lagedienst war es ziemlich entkräftet, so dass die Beamten es mit einer Schlinge aus dem Wasser ziehen und sichern konnten.

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Der Stadtjäger und die Umweltbehörde wurden dazugerufen, sie entscheiden nun, wie es für den Wolf weitergeht. Dass es sich um dasselbe Tier handelt, das bereits seit dem Wochenende in mehreren Stadtteilen gesichtet wurde, ist zwar wahrscheinlich – eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.