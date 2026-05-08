Alternativer Hafengeburtstag: Polizei-Spezialeinheit räumt Antifa-Plakat ab

Beim Alternativen Hafengeburtstag an der Hafenstraße ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Spezialkräfte räumten ein Plakat ab, das nach Einschätzung der Polizei zu Straftaten aufrief.

Der Einsatz geschah gegen 22 Uhr, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Nach Einschätzung der Polizei rief ein aufgehängtes Plakat zu Straftaten auf, weshalb es entfernt wurde. Dazu war sie vor Ort stark vertreten – samt der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE), einer spezialisierten Einheit.

Hamburg: Alternativer Hafengeburtstag wird geduldet

Nach etwa wenigen Minuten war der Einsatz beendet und das Plakat entfernt. Zu weiteren Zwischenfällen kam es nach Auskunft der Polizei nicht.

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Seit Jahren feiert die linke Szene parallel zum Hafengeburtstag den „Alternativen Hafengeburtstag“ an der Hafenstraße. Die Veranstaltung wird traditionellerweise geduldet. (nf)