Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Harry Peter W. gesehen?

Die Hamburger Polizei sucht öffentlich nach dem 84 Jahre alten Harry Peter W. aus Wandsbek. Der Mann gilt seit Mittwochvormittag als vermisst, hat Orientierungsschwierigkeiten und ist auf Medikamente angewiesen.

Zuletzt gesehen wurde er laut Polizei gegen 11 Uhr von einer Pflegerin in seiner Wohnung an der Walddörferstraße. Dort wird er von einem Pflegedienst betreut. „Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Rentners, sodass das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ“, so eine Sprecherin.

So wird der Vermisste beschrieben

Harry Peter W. hat eine schlanke Figur, ist auffällig klein (zwischen 1,50 und 1,60 Meter) und hat dunkles lichtes Haar. Als er das letzte Mal gesehen wurde, trug er eine dunkle Jacke, eine helle Hose, dunkle Schuhe und eine Schiebermütze.

Die zuständige Kripo (LKA 151) sucht mit Hochdruck nach dem Mann, nimmt Hinweise telefonisch (428 65 6789), an jeder Wache und sogar über den Notruf 110 entgegen. Wer Herrn W. sieht, soll sich melden, so die Sprecherin. (dg)