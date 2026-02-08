14-Jährige spurlos verschwunden: Laura S. könnte in Gefahr sein

Die Hamburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Laura S.: Die 14-Jährige ist seit Samstagmorgen spurlos verschwunden. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Das Mädchen, das eigentlich in Lokstedt wohnt, übernachtete von Freitag auf Samstag bei ihren Großeltern an der Waidmannstraße in Altona-Nord. Am Morgen verließ sie das Haus – ab da verliert sich ihre Spur. Angehörige riefen und informierten die Polizei.

So ist das Mädchen gekleidet

„Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Eigengefährdung nichtausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten“, so der Sprecher weiter. Zuletzt habe das 1,52 Meter große Mädchen mit den dunklen, schulterlangen Haaren einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Jeans und weiße Turnschuhe getragen. Zudem habe sie wohl einen schwarzen Rucksack bei sich.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens machen kann, solle sich umgehend bei der Polizei melden. Alle Hinweise an Tel. 428 65 6789, an jede Wache oder direkt den Notruf 110 wählen. (dg)