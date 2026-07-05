Seit einem Tag wird die an Demenz leidende Frau vermisst. Kripo ermittelt.

Die Hamburger Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Herma W. (82) aus Stellingen. Die Frau wird seit Samstagnachmittag vermisst und braucht dringend Hilfe.

Gegen 15 Uhr soll sie die Pflegeeinrichtung an der Jütländer Allee verlassen haben. Danach verliert sich ihre Spur. Viele Polizisten durchkämmten das Gebiet, doch trafen die Frau nicht an.

82-Jährige aus Hamburg vermisst: So wird die Frau beschrieben

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„Die Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen“, so eine Polizeisprecherin. Die 82-Jährige ist etwa 1,68 Meter groß, von hagerer Statur, hat grau-blonde, mittellange Haare und trug zuletzt einen weißen Rollkragenpullover.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die Ermittlungen und bittet Menschen, die die 82-Jährige gesehen haben oder wissen, wo sie ist, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder direkt über den Notruf 110.