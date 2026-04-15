Polizei auf Wildschwein-Jagd – wichtige Hauptstraße in Hamburg gesperrt

In Neugraben-Fischbek ist es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen. Wildschweine hatten sich in dem Bereich auf die Fahrbahn verirrt. Für ihre Vergrämung in ein nahegelegenes Waldstück wurde eine Hauptstraße gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden den Beamten gegen 18 Uhr Wildschweine an der Cuxhavener Straße in Höhe Rehrstieg gemeldet. Nach MOPO-Informationen handelte es sich um ein Muttertier mit mehreren Frischlingen.

Straße für Wildschwein-Rettung gesperrt

Wegen der Gefahr, dass die Tiere aufgeschreckt auf die Fahrbahn laufen, wurde die Cuxhavener Straße gesperrt. Zusammen mit einem Stadtjäger gelang es den Polizisten, die Wildschwein-Familie in ein nahegelegenes Waldstück zu drängen. Nach gut einer Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.