Er soll Verkäufer in Musikgeschäft bedroht haben: Wer kennt diesen Mann?

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am 4. Mai dieses Jahres einen Angestellten eines Musikgeschäfts in Barmbek-Nord politisch motiviert eingeschüchtert haben soll. Das Opfer hatte kritische Postings über iranische Musiker verfasst.

Die Tat soll sich gegen 19 Uhr in einem Musikgeschäft an der Fuhlsbüttler Straße zugetragen haben. Dort sprach ein Mann einen Angestellten (46) gezielt an und forderte ihn auf, kritisch verfasste Postings auf Social-Media-Kanälen über iranische Musiker zu unterlassen. Der 46-Jährige fühlte sich bedroht. Danach verschwand der Unbekannte.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Kindesmissbrauch bis Mord: Die Akte „White Tiger“ – 34 Seiten blanker Horror

Nun wird nach ihm mit einem Foto aus einer Überwachungskamera gefahndet. Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er trug schwarze Haare mit ausgeprägten „Geheimratsecken“ und Tattoos auf den Handrücken beider Hände. An einem Zeigefinger hatte er eine gut sichtbare Verletzung. Hinweise an Telefon (040) 4286.56789.