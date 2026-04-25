Plötzlich war er weg: Große Suchaktion am See nach vermisstem kleinen Jungen

Ein vierjähriger Junge verschwand am Samstagnachmittag plötzlich aus dem Blickfeld seiner Mutter – direkt am Bramfelder See. Hubschrauber, Boote, Drohnen und Spürhunde suchten nach dem Kind.

Gegen 14.15 Uhr rief die Mutter des Jungen die Polizei. Daraufhin machten sich diverse Kräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Weg nach Steilshoop zum Bramfelder See. „In solchen Fällen besteht natürlich immer ein gewisses Risiko, dass das Kind ins Wasser gefallen ist“, sagt ein Polizeisprecher. Dieser Verdacht bestätigte sich zum Glück nicht.

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Etwa eine Stunde später lief der Junge dann Passanten in die Arme. Schnell ist klar: Es handelt sich tatsächlich um das vermisste Kind. Inzwischen ist er wohlbehalten zurück bei seiner Mutter. (mp)