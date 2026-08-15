Der Skoda krachte am Horner kreisel gegen einen Baum und kam dann zum Stehen CityNewsTV

Immer wieder trat sie auf die Bremse, doch das Auto kam nicht zum Stehen. Bei einem Unfall in Horn ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden.

Das Unglück passierte gegen 8.20 Uhr am Horner Kreisel. Hier wollte eine Autofahrerin laut Polizei die A24 verlassen und in Richtung City fahren. Als sie ihr Fahrzeug abbremsen wollte, passierte - nichts.

Horner Kreisel: Kombi stoppt erst auf der Grünfläche

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Die Bremsen versagten. In der Folge rauschte der Kombi über alle Spuren des Kreisverkehrs, krachte gegen einen Baum und kam schließlich mitten auf der Grünfläche in der Mitte des Horner Kreisels zum stehen.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr versorgte die Autofahrerin, danach kam sie ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.