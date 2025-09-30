Plötzlich Autotür aufgerissen: Mann will Frau (80) Uhr vom Handgelenk reißen

Angriff im Auto: Ein Mann soll in Lohbrügge versucht haben, einer älteren Frau die Uhr vom Handgelenk zu stehlen. Der Versuch scheiterte, kurz darauf wurde der 46-Jährige festgenommen – mutigen Helfern sei Dank.

Die 80-Jährige saß am Montagmittag auf dem Beifahrersitz, das Auto befand sich in der Straße Sander Markt. Gegen 12.45 Uhr riss ein Unbekannter plötzlich die Tür auf und griff nach der Uhr, die die Frau am Handgelenk trug.

Angriff in Lohbrügge: Mann muss mit zur Wache

Die Seniorin wehrte sich, schrie um Hilfe und brachte den Mann dazu, die Flucht zu ergreifen. Die Uhr blieb am Handgelenk der Frau.

Der Mann kam allerdings nicht weit, denn der Raubversuch war nicht unbemerkt geblieben. Zeugen nahmen die Verfolgung auf und stellten sich dem Mann in den Weg. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er wurde im Streifenwagen zur Wache gebracht – dort wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ob Haftgründe vorlagen, war zunächst unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dg)