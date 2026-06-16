Plötzlich Rauch im Zug: Eine U-Bahn musste gestoppt werden. Für Fahrgäste gab es Entwarnung – der Betrieb war dennoch unterbrochen.

Am Dienstagmittag ist es auf der Linie U1 kurz vor dem Bahnhof Alter Teichweg zu einer Rauchentwicklung in einem Zug gekommen. Ursache war offenbar ein technischer Defekt an der Bremse.

Der Fahrer bemerkte den Rauch um kurz vor 14 Uhr rechtzeitig und konnte die U-Bahn noch bis in den Bahnhof fahren. Dort verließen alle Fahrgäste den Zug unverletzt.

Rauch in U1: Feuerwehr gibt schnell Entwarnung

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Die Feuerwehr gab schnell Entwarnung: Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich eine blockierte Bremse den Rauch ausgelöst. Ein Brand lag nicht vor.

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Während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei wurde der Bahnverkehr zwischen den Stationen Farmsen und Ochsenzoll vorübergehend eingestellt, wie ein Sprecher der Hochbahn der MOPO sagte. Ein Ersatzverkehr mit fünf Bussen und 20 Taxis wurde eingerichtet. Etwa 20 Minuten später lief der Verkehr wieder planmäßig an.