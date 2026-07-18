Plötzlich meterhohe Flammen: Rätsel um brennenden Transporter

Feuerwehr sieht Flammen, kann den genauen Ort aber zunächst nicht lokalisieren.

In der Nacht zu Samstag ist es in Farmsen-Berne zu einem schwierigen Feuerwehreinsatz gekommen. Anwohner hatten meterhohe Flammen gemeldet, doch die Feuerwehr konnte den genauen Brandort zunächst nur schwer lokalisieren.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr zur Dorothea-Buck-Straße gerufen. Am Einsatzort angekommen konnten die Retter hohe Flammen erkennen, mussten zunächst aber eine Zuwegung finden weil das Geschehen abseits der Straße an einem Feldweg lag.

Meterhohe Flammen – Transporter brennt aus

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Trotz intensiver Löschversuche konnte ein Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Sprecher des Lagedienstes konnte bislang nicht geklärt werden, wie der Wagen dort hin kam.

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Anwohner sollen den Beamten aber berichtet haben, dass der Transporter dort in regelmäßigen Abständen dort abgestellt wurde und auch bewohnt gewesen sein soll. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches hatten sich aber keine Personen in dem Wagen aufgehalten.

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