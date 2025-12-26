Plötzlich Glatteis! Schwerer Unfall auf der Autobahn – Dutzende Einsätze in der Stadt

Seit dem frühen Abend häufen sich die Einsätze für die Feuerwehr: Der bislang schwerste Unfall passierte kurz hinter der Stadtgrenze auf der A25.

Ein Autofahrer hat auf der A25 am Freitagabend einen schweren Unfall verursacht: Kurz vor der Stadtgrenze verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen anderen Pkw, wie die Polizei Hamburg bestätigt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, die Autobahn musste in Richtung Hamburg länger gesperrt werden.

Glatteis in ganz Hamburg: Feuerwehr verzeichnet viele Notrufe

Der schwerste, aber bei weitem nicht der einzige Einsatz für die Rettungskräfte: Seit sich am frühen Abend im ganzen Stadtgebiet Glatteis gebildet hat, häuften sich die Notrufe, so ein Feuerwehrsprecher. Bis zum späten Abend mussten die Rettungskräfte rund 45 Mal ausrücken.

Zumeist seien Fußgänger, Rad- oder E-Scooter-Fahrer betroffen, die sich bei Stürzen auf dem spiegelglatten Untergrund verletzten. Glatteisunfälle im Straßenverkehr wurden bis zum späten Abend im Stadtgebiet nicht verzeichnet.

Besserung für die Straßenverhältnisse ist in Sicht: Die Stadtreinigung ist informiert, so die Polizei, und beginnt schnellstmöglich damit, Straßen und Wege zu streuen, um weitere Unfälle zu verhindern.