Meterhohe Flammen in Hamburg: BMW brennt mitten auf der Straße

Großalarm in Rahlstedt: Am Donnerstagabend geht ein BMW während der Fahrt in Flammen auf. Zunächst wurde die Lage dramatischer gemeldet, als sie sich später darstellte.

Gegen 18.45 Uhr ist die Feuerwehr am Mittwochabend in die Meiendorfer Straße in Hamburg-Rahlstedt alarmiert worden. Zunächst war von einem brennenden Auto nach einem Auffahrunfall die Rede.

Auto in Flammen: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz in Rahlstedt aus

Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Wagen offenbar während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts entzündet – ein Unfall war nicht ursächlich.

Die Insassen reagierten schnell und konnten das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Die Meiendorfer Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen.